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OTOMATİK OYNAT
01:57
01:20
Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 araca çarptı! | Video 06.04.2022 | 10:30
00:39
“Çay Evi” süsüyle sahte içki satışı yaparken suçüstü yakalandı | Video 06.04.2022 | 10:23
01:38
Sultanbeyli'de otobüs ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 06.04.2022 | 10:14
01:01
Fatih’te küçük kızların saç başa kavgası kamerada | Video 06.04.2022 | 10:11
02:39
VPN’li bahis çetesi bayilik bile vermiş! | Video 06.04.2022 | 09:52
01:23
Gaziosmanpaşa’da fabrikadaki kazan patladı, koku etrafa yayıldı | Video 06.04.2022 | 09:23
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Süratli sürücü 1 motokurye ile 6 araca çarptı: 1 ağır yaralı | Video 06.04.2022 | 09:21
00:55
Arabasına çarpan motosiklet sürücüsü arkadaşı çıktı 06.04.2022 | 08:46
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı 06.04.2022 | 08:46
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı | Video 06.04.2022 | 09:07
00:43
Milyonluk vurgun kursaklarında kaldı | Video 06.04.2022 | 09:10
00:44
Kocaeli güne yoğun sisle başladı | Video 06.04.2022 | 09:07
00:41
Elektrik direğine sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı | Video 05.04.2022 | 20:49
01:33
Diyarbakır merkezli eş zamanlı tefeci operasyonu: 34 gözaltı | Video 05.04.2022 | 16:24
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 05.04.2022 | 15:46
SULTANBEYLİ'de şoförünün frenlerinin tutmadığını öne sürdüğü otobüs, İETT otobüsüne ve 4 araca çarptı. Kazada yaralı ve can kaybı olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.