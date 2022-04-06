Video Yaşam Sultanbeyli'de otobüs ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video
Sultanbeyli'de otobüs ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video

Sultanbeyli'de otobüs ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video

06.04.2022 | 10:14

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SULTANBEYLİ'de şoförünün frenlerinin tutmadığını öne sürdüğü otobüs, İETT otobüsüne ve 4 araca çarptı. Kazada yaralı ve can kaybı olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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