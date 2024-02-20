Sultanbeyli’de otobüste 2 kadının saç baş birbirine girdiği kavga kamerada | Video
Sultanbeyli’de bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu saç saça baş başa kavga etti. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kadınların saç saça baş başa kavga ettikleri, kadınlardan birinin diğerine vurduğu görülüyor. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada, otobüste bulunan bazı vatandaşların kadınları ayırmaya çalıştığı, bazılarının ise hayretle izledikleri yer alıyor. Otobüste bulunan çocukların ise korkarak çığlık attıkları duyuluyor.
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