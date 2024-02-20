Video Yaşam Sultanbeyli’de otobüste 2 kadının saç baş birbirine girdiği kavga kamerada | Video
Sultanbeyli’de otobüste 2 kadının saç baş birbirine girdiği kavga kamerada | Video

Sultanbeyli’de otobüste 2 kadının saç baş birbirine girdiği kavga kamerada | Video

20.02.2024 | 10:11

Sultanbeyli’de bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu saç saça baş başa kavga etti. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sultanbeyli'de seyir halindeki bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri diğerinin saçını çekerek sürükledi. Birbirlerine küfür ederek saldırmaya çalışan kadınları otobüste bulunan yolcular zorla ayırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kadınların saç saça baş başa kavga ettikleri, kadınlardan birinin diğerine vurduğu görülüyor. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada, otobüste bulunan bazı vatandaşların kadınları ayırmaya çalıştığı, bazılarının ise hayretle izledikleri yer alıyor. Otobüste bulunan çocukların ise korkarak çığlık attıkları duyuluyor.
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