Video Yaşam Sultanbeyli’de otomobil alev alev yandı | Video
Sultanbeyli’de otomobil alev alev yandı | Video

Sultanbeyli’de otomobil alev alev yandı | Video

02.05.2023 | 08:40

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Alev alev yanan araç hurdaya döndü.

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Yangın, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin seyir halinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracını emniyet şeridinde durdurdu. Yangın kısa sürede büyüdü. Kısa sürede alev alan araç hurdaya döndü. Otoyolda bulunan sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

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