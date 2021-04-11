Sultanbeyli’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video

Sultanbeyli’de ara sokaktan caddeye girmekte olan motosiklet sürücüsü, hızla seyir halinde olan otomobille çarpıştı. Yerle bir olan motosiklet sürücüsü yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada, ara sokaktan caddeye giriş yapmakta olan motosiklet sürücüsü yolun yanında park halinde olan tır sebebiyle yoldan geçen araçları tamamen göremeden yola çıktı. İddiaya göre o sırada yolda hızla seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü de motosikletliyi fark etmeden çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle motosikletinden uçarak yere düştü. Motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Taraflar, kendi aralarında tutanak tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan motosiklet sürücüsü ile otomobilin yol üzerinde çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.