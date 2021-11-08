Sultanbeyli'de otomobil otobüse çarptı

Sultanbeyli'de şehirlerarası çalışan yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Beydağı Sokak içerisinde yaşandı. Sokak içerisinde seyir halinde bulunan otomobil, aynı yönde ilerleyen şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan İlter Öztürk, yaralandı. Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan İlter Öztürk, kaldırımda yaralı olarak bir süre bekledi. Yaralı İlter Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.