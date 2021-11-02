Sultanbeyli’de park halindeki otomobillere çarpan sürücüsüz tır kamerada | Video

Sultanbeyli'de, üzerindeki iş makinesini indiren tır, sürücüsü dışarıda olduğu esnada hareketlendi. Sürücüsüz tır, caddedeki 6 otomobile çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sultanbeyli'de Mehmet Akif Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Yıkımı yapılan bir binaya iş makinesi getiren tır, makine indirildikten sonra, sürücüsü dışarıda olduğu sırada hareketlendi. El freninin çekilmediği iddia edilen tır, cadde üzerinde park halinde bulunan 6 araca hasar verdi. Tırın arkasından koşan sürücü ise, tır durduktan sonra yetişebildi. Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.