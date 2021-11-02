Video Yaşam Sultanbeyli’de park halindeki otomobillere çarpan sürücüsüz tır kamerada | Video
Sultanbeyli’de park halindeki otomobillere çarpan sürücüsüz tır kamerada | Video

Sultanbeyli’de park halindeki otomobillere çarpan sürücüsüz tır kamerada | Video

02.11.2021 | 15:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultanbeyli’de park halindeki otomobillere çarpan sürücüsüz tır kamerada | Video 00:19
Sultanbeyli’de park halindeki otomobillere çarpan sürücüsüz tır kamerada | Video 02.11.2021 | 15:32
Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp böyle yan yattı | Video 00:57
Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp böyle yan yattı | Video 02.11.2021 | 15:32
Tunceli’de kaza: 2 polis, 2 uzman çavuş yaralı 00:29
Tunceli'de kaza: 2 polis, 2 uzman çavuş yaralı 02.11.2021 | 15:16
İzlediği filmden etkilendi, kendine 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı 04:40
İzlediği filmden etkilendi, kendine 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı 02.11.2021 | 15:04
Davulcu damat kendi düğününde şov yaptı 03:51
Davulcu damat kendi düğününde şov yaptı 02.11.2021 | 15:01
Rusya’da nehirde cesedi bulunan Türk işçinin ailesinden ’cinayet’ iddiası 03:16
Rusya'da nehirde cesedi bulunan Türk işçinin ailesinden 'cinayet' iddiası 02.11.2021 | 13:40
Annesine mesaj attığını iddia ettiği köylüsünü öldürdü: ’Kendimi savundum’ dedi 01:28
Annesine mesaj attığını iddia ettiği köylüsünü öldürdü: 'Kendimi savundum' dedi 02.11.2021 | 14:39
Yengesine dehşeti yaşattı.. Üzerine araç sürüp baltayla saldırdı! 02:34
Yengesine dehşeti yaşattı.. Üzerine araç sürüp baltayla saldırdı! 02.11.2021 | 14:33
“Bekar erkek giremez” cinayeti! Döve döve öldürdüler | Video 01:15
“Bekar erkek giremez” cinayeti! Döve döve öldürdüler | Video 02.11.2021 | 14:38
İzmir’de 24 milyon makaron ele geçirildi! 00:45
İzmir'de 24 milyon makaron ele geçirildi! 02.11.2021 | 14:32
Lüks mağazada gasp girişiminde yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:18
Lüks mağazada gasp girişiminde yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02.11.2021 | 14:28
Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı | Video 01:41
Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı | Video 02.11.2021 | 14:13
Çocuk kavgasında kadına saldırdılar! 02:19
Çocuk kavgasında kadına saldırdılar! 02.11.2021 | 14:15
Genç kız düğünde başından vuruldu: 16 gözaltı 00:38
Genç kız düğünde başından vuruldu: 16 gözaltı 02.11.2021 | 14:02
İşe gidiyorum diyerek evden çıkan adamdan 19 yıldır haber alınamıyor! 02:08
"İşe gidiyorum" diyerek evden çıkan adamdan 19 yıldır haber alınamıyor! 02.11.2021 | 13:40
Afyonkarahisar merkezli 3 kentte JASAT operasyonu | Video 00:41
Afyonkarahisar merkezli 3 kentte JASAT operasyonu | Video 02.11.2021 | 13:54
Çiftlik Bank dolandırıcısı ’Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın bu akşam Türkiye’ye getiriliyor 00:19
Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın bu akşam Türkiye'ye getiriliyor 02.11.2021 | 13:40
Kamerunlu yapışık ikizler Türkiye’de yeniden doğdu | Video 05:11
Kamerunlu yapışık ikizler Türkiye’de yeniden doğdu | Video 02.11.2021 | 13:42
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye’ye getiriliyor | Video 00:24
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor | Video 02.11.2021 | 13:41
Çamaşır asarken 15 metreden düşen kadın hayatını kaybetti! Düşme anı kamerada 01:47
Çamaşır asarken 15 metreden düşen kadın hayatını kaybetti! Düşme anı kamerada 02.11.2021 | 13:19

Sultanbeyli'de, üzerindeki iş makinesini indiren tır, sürücüsü dışarıda olduğu esnada hareketlendi. Sürücüsüz tır, caddedeki 6 otomobile çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Sultanbeyli'de Mehmet Akif Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Yıkımı yapılan bir binaya iş makinesi getiren tır, makine indirildikten sonra, sürücüsü dışarıda olduğu sırada hareketlendi. El freninin çekilmediği iddia edilen tır, cadde üzerinde park halinde bulunan 6 araca hasar verdi. Tırın arkasından koşan sürücü ise, tır durduktan sonra yetişebildi. Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA