Sultanbeyli'de park yeri kavgası kamerada | Video 21.03.2023 | 09:41 SULTANBEYLİ'de sokak ortasında iki sürücü arasındaki park yeri tartışması kavgaya dönüştü. Sürücülerin yakınlarının karıştığı kavgada yumruklar havada uçuştu. O anları çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaptanı Derya Sokak'ta 18 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde iddiaya göre iki sürücü arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler kavgayı ayırmakta zorlanırken, bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.