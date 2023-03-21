Sultanbeyli'de park yeri kavgası kamerada | Video
SULTANBEYLİ'de sokak ortasında iki sürücü arasındaki park yeri tartışması kavgaya dönüştü. Sürücülerin yakınlarının karıştığı kavgada yumruklar havada uçuştu. O anları çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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