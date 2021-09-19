Video Yaşam Sultanbeyli'de refüje çarpan otomobil takla attı | Video

Sultanbeyli'de refüje çarpan otomobil takla attı | Video

Sultanbeyli'de refüje çarpan otomobil takla attı | Video
19.09.2021 | 10:28

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Sultanbeyli'de orta refüje çarpan otomobil takla atarak kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Kamil Çakar yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazadan sonra otomobilde sıkışan sürücü Kamil Çakar ve eşi Fatma Çakar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralıların yardımına koşan Serhat Benzer, ? Koşarak gittik yardıma. Yaralı vardı içerde. Bir hanımefendi vardı, baygındı. Hemen 112'yi aradık. Daha sonra da polis ve ambulanslar geldi dedi. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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