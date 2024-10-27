Video Yaşam Sultanbeyli'de silahlı bıçaklı 'laf atma' kavgası: 2 yaralı | Video
Sultanbeyli'de silahlı bıçaklı 'laf atma' kavgası: 2 yaralı | Video

Sultanbeyli'de silahlı bıçaklı 'laf atma' kavgası: 2 yaralı | Video

27.10.2024 | 08:33

Sultanbeyli'de 'laf atma' nedeniyle silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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Olay 23.00 sıralarında Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 'laf atma' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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