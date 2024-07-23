Sultanbeyli'de ters yönde ilerleyen otomobil seyir halindeki araca çarptı: 2 yaralı | Video
Sultanbeyli'de ters yönde ilerleyen otomobil, önce cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir otomobile, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kaza neticesinde 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
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