Video Yaşam Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 12 kilo bonzai ele geçirildi | Video
Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 12 kilo bonzai ele geçirildi | Video

Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 12 kilo bonzai ele geçirildi | Video

06.01.2024 | 14:31

SULTANBEYLİ'de 135 gram uyuşturucu madde ile yakalanan şüphelinin uyuşturucuyu temin ettiği adrese yapılan operasyonda, 12 kilo 585 gram bonzai ile 33 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

29 Aralık 2023 tarihinde, Sultanbeyli?de yapılan asayiş uygulamasında, H.Y. isimli şüphelinin üzerinde 135 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan soruşturmada, şüpheli H.Y.'nin 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şüphelinin sorgusunda, uyuşturucu maddeyi Mimar Sinan Mahallesi'nde bir ikametten aldığını söylemesi üzerine adrese aynı gün operasyon düzenlendi. Drone destekli yapılan operasyonda, H.D. isimli şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda, 12 kilo 585 gram bonzai, 33 adet ruhsatsız silah ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler H.Y. ve H.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: AFAD duyurdu! İzmir’de 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem | Video 01:16
SON DAKİKA: AFAD duyurdu! İzmir'de 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem | Video 06.01.2024 | 15:25
SON DAKİKA: Malatya’da 4 büyüklüğünde deprem! | Video 00:26
SON DAKİKA: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem! | Video 06.01.2024 | 15:26
Sultanbeyli’de uyuşturucu operasyonu: 12 kilo bonzai ele geçirildi | Video 01:25
Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 12 kilo bonzai ele geçirildi | Video 06.01.2024 | 14:31
Tekstilcilerden 33 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video 01:30
Tekstilcilerden 33 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video 06.01.2024 | 14:31
İstanbul’da terör örgütleriyle bağlantılı kişilere operasyon: 4 gözaltı | Video 00:44
İstanbul'da terör örgütleriyle bağlantılı kişilere operasyon: 4 gözaltı | Video 06.01.2024 | 14:13
Sinop’ta nesli tükenme tehlikesindeki su samuru kameraya yakalandı | Video 00:57
Sinop'ta nesli tükenme tehlikesindeki su samuru kameraya yakalandı | Video 06.01.2024 | 14:13
Sivas’ta inşaat halindeki hastanede yangın 00:11
Sivas’ta inşaat halindeki hastanede yangın 06.01.2024 | 13:29
Taksinin açılan kapısı genç motosikletlinin ölümüne böyle sebep oldu... 00:11
Taksinin açılan kapısı genç motosikletlinin ölümüne böyle sebep oldu... 06.01.2024 | 13:25
Kasiyer Merve böyle öldürülmüştü! İstenen ceza belli oldu... | Video 06:50
Kasiyer Merve böyle öldürülmüştü! İstenen ceza belli oldu... | Video 06.01.2024 | 11:26
Kadıköy’de içinde öğrencilerle birlikte kaçırılan servisin içinden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:17
Kadıköy'de içinde öğrencilerle birlikte kaçırılan servisin içinden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 06.01.2024 | 11:38
İstanbul’da polise ateş açmışlardı! Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi 00:29
İstanbul'da polise ateş açmışlardı! Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi 06.01.2024 | 11:35
Jandarmadan ‘Barbie-ES’ operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:43
Jandarmadan ‘Barbie-ES’ operasyonu: 18 gözaltı | Video 06.01.2024 | 11:27
12.5 kilo Bonzai ve 33 silahla yakaladılar! Operasyon anı kamerada... 01:25
12.5 kilo Bonzai ve 33 silahla yakaladılar! Operasyon anı kamerada... 06.01.2024 | 11:31
Beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev topuna döndü: 6 yaralı | Video 00:40
Beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev topuna döndü: 6 yaralı | Video 06.01.2024 | 11:01
Şanlıurfa’da feci kaza! Tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü | Video 02:43
Şanlıurfa'da feci kaza! Tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü | Video 06.01.2024 | 10:30
Şile’de minibüs şoförü öğrencilerin üzerine böyle yürüdü: ‘Beni mi döveceksiniz’ | Video 00:48
Şile’de minibüs şoförü öğrencilerin üzerine böyle yürüdü: ‘Beni mi döveceksiniz’ | Video 06.01.2024 | 10:21
Kadıköy’de kaçırılan servis minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:48
Kadıköy'de kaçırılan servis minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.01.2024 | 10:05
Karaman’da satışı yasak 519 adet kesici ve delici alet ele geçirildi | Video 01:34
Karaman’da satışı yasak 519 adet kesici ve delici alet ele geçirildi | Video 06.01.2024 | 09:55
Bolu’da 4,2’lik deprem! 00:59
Bolu'da 4,2'lik deprem! 06.01.2024 | 09:48
İstanbul’da içindeki öğrencilerle kaçırılan minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı 04:48
İstanbul'da içindeki öğrencilerle kaçırılan minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı 06.01.2024 | 09:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA