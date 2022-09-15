Sultanbeyli'de 'zincir' operasyonunda depo baskını: 3 gözaltı | Video

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başlatılan 'Zincir' operasyonları çerçevesinde Sultanbeyli'de, kaçak içki kolileme ve paketleme yeri olduğu belirlenen bir depoya baskın yapıldı. Konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.