Video Yaşam Sultanbeyli'de 'zincir' operasyonunda depo baskını: 3 gözaltı | Video
Sultanbeyli'de 'zincir' operasyonunda depo baskını: 3 gözaltı | Video

Sultanbeyli'de 'zincir' operasyonunda depo baskını: 3 gözaltı | Video

15.09.2022 | 15:25

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başlatılan 'Zincir' operasyonları çerçevesinde Sultanbeyli'de, kaçak içki kolileme ve paketleme yeri olduğu belirlenen bir depoya baskın yapıldı. Konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından eş zamanlı başlatılan 'Zincir' operasyonları çerçevesinde Sultanbeyli' de kaçak içkileri kolileme ve paketleme yeri olduğu belirlenen bir depoya baskın düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan aramada, 200 litre etil alkol, 30 bin etiket, 15 bin adet kapak, sahte alkol üretiminde kullanılan 25 adet anason ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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