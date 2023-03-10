Sultangazi ve Kartal'daki düğün magandaları yakalandı | Video 10.03.2023 | 11:15 Sultangazi ve Kartal'da düğün konvoyuyla trafiği tehlikeye düşüren iki gruptaki 8 sürücüye toplam 8 bin 878 lira idari para cezası kesildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Arnavutköy - Sultangazi yolunda düğün nedeni ile konvoy yapan bir grup otoyolu kapatarak diğer araçların geçişine müsaade etmeyerek trafiği tehlikeye sokmuştu. Kartal'da ise başka bir düğün konvoyu diğer araçların geçişini engelleyerek sürücülere zor anlar yaşatmıştı. Görüntüler ortaya çıkmasının ardından harekete geçen polis ekipleri magandaları tespit etti. Arnavutköy Sultangazi yolu ve Kartal E-5 Karayolu üzerinde düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyecek davranışlarda bulunan araç ve sürücüler tespit edildi. F.Y., S.B., F.K., A.B., B.K., S.K., H.D. ve Y.U.C. isimli şüpheliler yakalandı. Yakalanan şahıslara toplam 8 bin 878 lira idari para cezası kesildi.