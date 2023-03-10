Sultangazi ve Kartal'daki düğün magandaları yakalandı | Video
Sultangazi ve Kartal'da düğün konvoyuyla trafiği tehlikeye düşüren iki gruptaki 8 sürücüye toplam 8 bin 878 lira idari para cezası kesildi.
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