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Sultangazi'de 2 çocuk 4 milyon liralık altın bulunan çantayı çaldı | Video

Sultangazi'de 2 çocuk 4 milyon liralık altın bulunan çantayı çaldı | Video

01.04.2023 | 14:46

SULTANGAZİ'de bir kuyumcuda içinde 4 milyon liralık altın ve yaklaşık 100 bin TL para bulunan çanta 2 çocuk tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Altın toptancısı E. A., Çantam gözümün önündeydi, kuyumcuya müşteriler girince ben banko değiştirmek zorunda kaldım. Hiç böyle bir olay başıma gelmedi, şok oldum. Çok profesyoneldi, yere eğilip ayakkabısını bağlar gibi yapması profesyonelce. Gerekirse evimizi arabamızı satıp insanların borcunu ödeyeceğiz dedi.

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SOHBET EDERKEN ÇANTASI ÇALINDI
Olay dün saat 15.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Kuyumcukent'te iş yeri bulunan ve aynı zamanda altın toptancılığı yapan E. A., ilçede bulunan müşterilerini ziyaret etti. İddiaya göre, E. A.'yı yaşları 8 ila 12 arasında olan iki çocuk takip etti. Bulunduğu kuyumcudan çıkarak, bir başka kuyumcuya gelen E. A., içinde 4 milyon değerinde altın ve yaklaşık 100 bin TL paranın bulunduğunu çantayı yere bıraktı. A.'dan 30 saniye önce kuyumcuya gelen iki çocuk,
E. A.'nın kuyumcu dükkanındaki çalışanlarla sohbet etmesini fırsat bilerek, yerdeki çantayı alıp kuyumcudan ayrıldı. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Polisin çantayı çalan iki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Polis Merkezi Amirliğine giderek çocuklardan şikayetçi olan E.A., burada verdiği ifadesinde, çocukların kendisini takip ettiğini, kendisinden önce kuyumcuya girdiklerini, çocukların etrafından ayrılmadıklarını buldukları ilk fırsatta çantayı alarak kuyumcudan ayrıldıklarını söyledi.

KİMİN PEŞİNDEN KOŞTUĞUNU BİLMİYORDUM
Altın toptancısı E. A. 15 senedir bu işi yapıyorum. İşlenmiş altınları atölyeden alıyoruz perakende mağazalara satıyoruz. Lira olarak değil altın olarak çalışıyoruz. Her zaman çalıştığım gibi Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'ten çıktım, müşterilerimi geziyordum. Bir müşterimin dükkanına girdim, başka bir müşterimin dükkanına girdikten 10 dakika sonra ürünleri gösteriyordum. 10 saniye geçmeden yanıma baktım çantam yanımda yoktu. Ne olduğun bile anlamadan panikle dışarı çıktım, koşmaya başladım. Kimin peşinden koştuğunu bilmiyordum. Kamera kayıtlarını izleyince küçük çocuklar olduğunu gördüm. 8-10 yaşlarında iki çocuk olduğunu anladım. Çantamın içinde yaklaşık 3 kilo işlenmiş 14 ayar altın vardı, altınlar 4 milyon değerindeydi. Nakit gram altın da vardı 100 bin lira değerinde. Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Çantam gözümün önündeydi, kuyumcuya müşteriler girince ben banko değiştirmek zorunda kaldım. Çok kısa bir sürede gitti. Hiç böyle bir olay başıma gelmedi, şok oldum. Ben dışarı koştuğumda bir yetişkinin peşinden koşuyordum. Çok profesyoneldi, yere eğilip ayakkabısını bağlar gibi yapması profesyonelce. Gerekirse evimizi arabamızı satıp insanların borcunu ödeyeceğiz dedi.

O ANLAR KAMERADA
Yaşanan hırsızlık ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki çocuğun kuyumcuda oyalandıkları, çocuklardan birinin yere çömelerek ayakkabısını bağlar gibi yaparak, yerdeki çantayı aldığı ve daha sonra kuyumcudan ayrıldıkları görülüyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Bu arada küçük hırsızların yine Sultangazi'de bir kuyumcudaki hırsızlık girişimine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kuyumcu dükkanına giren iki çocuğun bir süre koltukta oturduğu görülüyor. Çocuklardan biri sürünerek tezgahın arkasına geçiyor. Çekmeceleri karıştıran çocuğu kuyumcu dükkanı çalışanı fark ederek dışarıya çıkarılıyor.

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