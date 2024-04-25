Sultangazi’de 4 katlı binanın bodrum katında korkutan yangın | Video
Sultangazi’de 4 katlı binanın bodrum katında yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken daireyi ve binaya saran dumanlardan etkilenen 2 kişi ayakta ve ambulansta tedavi gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi ayakta ve ambulansta tedavi edildi. Yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının söndürülmesinin ardından binada soğutma çalışması ve duman tahliyesi yapıldı. Çıkan yangında bodrum katta hasar meydana geldi.
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