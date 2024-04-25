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Video Yaşam Sultangazi’de 4 katlı binanın bodrum katında korkutan yangın | Video
Sultangazi’de 4 katlı binanın bodrum katında korkutan yangın | Video

Sultangazi’de 4 katlı binanın bodrum katında korkutan yangın | Video

25.04.2024 | 09:01

Sultangazi’de 4 katlı binanın bodrum katında yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken daireyi ve binaya saran dumanlardan etkilenen 2 kişi ayakta ve ambulansta tedavi gördü.

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Yangın, saat 02.15 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 104 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı bodrum katta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri daireden duman çıktığını görünce komşularını uyandırarak dışarı çıkmalarını sağladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi ayakta ve ambulansta tedavi edildi. Yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının söndürülmesinin ardından binada soğutma çalışması ve duman tahliyesi yapıldı. Çıkan yangında bodrum katta hasar meydana geldi.

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