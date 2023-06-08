Video Yaşam Sultangazi'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video
Sultangazi'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video

Sultangazi'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video

08.06.2023 | 08:45

Sultangazi'de 4 katlı binanın çatı katında yangın meydana geldi. Alev alev yanan çatı katı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

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Yangın gece 01.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 89. Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 4 katlı binanın çatı katı alevler içinde kaldı. Yangını gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yangının görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının bulunduğu binaya müdahale ederken vinç yardımıyla itfaiye erleri çatı katına çıkarıldı. İçeride herhangi bir mahsur kalma olmadığı anlaşıldıktan sonra yangın müdahaleler sonucu hızlı bir şekilde söndürüldü. Sağlık ekipleri tedbir olarak bölgede beklerken, polis olay hakkında soruşturma başlattı.

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