Sultangazi'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video
Sultangazi'de 4 katlı binanın çatı katında yangın meydana geldi. Alev alev yanan çatı katı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.
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