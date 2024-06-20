Sultangazi’de 5 katlı binanın çatı katında korkutan yangın: 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi | Video
Sultangazi’de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Asya Altun, "Yangın çıkarken arkada bunlar seslendi yangın var diye. Tam 4 tane insan vardı içeride. İtfaiyede yanlış yöne yönlendirilmiş arka tarafa. Yoksa bu tarafta bir saat onlar cayır cayır yanmıştı zaten. Şimdi iyiler çok şükür" dedi.
Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.
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