Video Yaşam Sultangazi’de 5 katlı binanın çatı katında korkutan yangın: 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi | Video
Sultangazi’de 5 katlı binanın çatı katında korkutan yangın: 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi | Video

Sultangazi’de 5 katlı binanın çatı katında korkutan yangın: 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi | Video

20.06.2024 | 09:36

Sultangazi’de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, saat 07.30 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 163. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Dairede yaşayan 4 kişilik aile Anne, baba ve birisi engelli 2 çocuk evin penceresinde kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da daire de mahsur kalan aileyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen aileye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Asya Altun, "Yangın çıkarken arkada bunlar seslendi yangın var diye. Tam 4 tane insan vardı içeride. İtfaiyede yanlış yöne yönlendirilmiş arka tarafa. Yoksa bu tarafta bir saat onlar cayır cayır yanmıştı zaten. Şimdi iyiler çok şükür" dedi.

Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.
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