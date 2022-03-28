Sultangazi’de 6 aracın lastiklerini patlatan şahıs böyle görüntülendi | Video

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Sultangazi’de, sokakta park halindeki 6 aracın lastikleri bıçaklanarak patlatıldı. Sabah saatlerinde evden işe gitmek için çıkan vatandaşlar gördüğü manzara karşısında şok yaşarken, araçların lastiklerini bıçaklayan kişi bir apartmanın güvenlik kameralarına yakalandı.
"HİÇ KİMSE İLE SIKINTIMIZ YOK, NEDEN BÖYLE BİR ŞEYE TENEZZÜL EDİYOR"
Aracının lastiği patlatılan Rıfat Kartalmış, "Akşam otoparka aracımı park ettim. Sabah 9 civarlarında arkadaş aradı. Bütün araçların lastiklerinin bıçaklandığını söyledi. İndik, baktık 6 tane aracın lastikleri patlatılmıştı. Benim aracın 1 lastiğini, komşularımın kiminin 3 tane, kiminin 2 tane lastiğini bıçaklamışlar. Zaten kesikler belli, ben kendi aracımın değiştirdim. Arkadaşların ki de yapılıyor. Kamera görüntüleri de var. Direkt geliyor yukarıdan otoparka doğru yöneliyor. 10 dakika sonra çıkıp gidiyor. Tanımıyoruz, bilmiyoruz. Kimse ile bir sıkıntımız yok. Neden böyle bir şeye tenezzül ediyor bilmiyorum. Saat 5 ila 5 buçuk arası o civarlarda geliyor, kamera saatinde öyle yazıyor" dedi.
Polis araçların lastiklerini patlatan şahsı yakalamak için çevrede inceleme başlattı.