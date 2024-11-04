Video Yaşam Sultangazi'de 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı | Video
Sultangazi'de 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı | Video

Sultangazi'de 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı | Video

04.11.2024 | 10:06

Sultangazi’de sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa park yerinden çıkan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen çocuğun kolunda kırıklar olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi 190. sokakta meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki Şehid Nesren'e park yerinden çıkan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen çocuğun kolunun kırıldığı öğrenildi. Araç sürücüsü ise olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı. Kolunda 3 kırık olduğu belirlenen 7 yaşındaki çocuğun ameliyat edildiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Diğer yandan kazanın yaşandığı ve sürücünün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'KARDEŞİME VURUP KAÇTI'
Abla Ela Nesren kardeşinin durumundan bahsederek, "Kardeşim dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynuyordu, park halinde bir araba yerinden çıkıp kardeşime vurup kaçtı. Kameralara da baktık ama plaka gözükmediği için hiçbirşey yapamadık. Plaka gözükmediği için ulaşamadık. Çocuğun durumu, üç kırığı var ikisi normal biri çok büyük daha dün ameliyattan çıktı ama eskisi gibi olur mu olmaz mı bilmiyorum bunları zaman gösterecek. Polislerde geldi iki kameraya da baktı çıkmadı birşey ardından da gittiler." şeklinde konuştu.

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