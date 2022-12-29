Sultangazi'de akılalmaz olay kamerada: Çöp poşetini önce fırlattı sonra tekmeleyerek götürdü | Video
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İstanbul Sultangazi'de evinin yakınına bırakılan çöp poşetini alan alan şahıs, önce sokak ortasına fırlattı daha sonra ise yaklaşık 25 metre ilerideki çöp konteynerine tekmeleyerek götürdü. Çöpler etrafa saçılırken, o anlar ise kameraya yansıdı.
OLAY ANI KAMERADA
Görüntülerde aracından inen bir kişinin kaldırımdaki çöp poşetini önce sokak ortasına fırlattığı bir süre sonra ise tekmeleyerek götürdüğü ve bu esnada yırtılan poşetten dökülen çöplerin ise sokağa savrulduğu görülüyor.