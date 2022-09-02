Sultangazi'de aracını park eden polisi 'burası bizim yerimiz' diyerek darbettiler | Video

Sultangazi'de aracını park etmeye çalışan polis memuru H.Y.'yi 'burası bizim alanımız, park edemezsin' diyerek darbeden oto galeri çalışanı 4 kişi gözaltına alındı. Polis memurunun darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, daha önce de benzer suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan 4 şüpheli serbest bırakıldı.