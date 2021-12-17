Sultangazi'de araçtan sokağa kurşun yağdırdılar | Video

Sultangazi'de araçtan açılan ateş sonucu bir tekel bayiine 28 kurşun, bir kahvehaneye ise 4 kurşun isabet ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay gece saat 03.20 sıralarında Sultangazi Zübeydehanım mahallesi Kazım Karabekir caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, araçtan cadde üzerinde bulunan tekel bayine kurşun yağdırdı. İşyerine 28 kurşun isabet ederken, yolun karşı tarafındaki kahvehaneye ise 4 kurşun isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken işyerlerinde hasar oluştu. Yaşanan olayın ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Çetin Çelik, "Gazi Mahallesi'nde burada büfe işletiyorum. Gece saat 03.00 sıralarında beyaz bir otomobil iş yerimize ve karşı kıraathaneye 3 el bizim iş yerine 28 el ateş etmişler. Neden olduğunu bilmiyoruz. Bu olay son zamanlarda burada artmaya başladı. Esnaf olarak bu konuda rahatsızız. İçerde dolaplar falan zarar görmüş. Kimseyle hiçbir husumetimiz yok. Sabah dükkan açıp akşam kapatıyoruz kendi halimizde insanlarız. Zevkine mi yapıldı yoksa başka bir amaçla mı hiç bilmiyoruz. Camlar hep parçalandı. İçerde nerden baksanız 45-50 bin lira civarında zararımız var. Tekel olduğu için pahalı ürünler var" dedi.