Video Yaşam Sultangazi'de babasından dayak yiyen çocuk 4'üncü kattan atladı | Video
Sultangazi'de babasından dayak yiyen çocuk 4'üncü kattan atladı | Video

Sultangazi'de babasından dayak yiyen çocuk 4'üncü kattan atladı | Video

09.01.2022 | 15:48

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Sultangazi'de babasından dayak yiyen 15 yaşındaki çocuk, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kız vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılırken, baba tutuklandı.

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