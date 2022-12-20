Sultangazi'de 'bakım yapıyoruz' diyerek internet kablolarını çalanlar yakalandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:00
Sancaktepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı | Video 20.12.2022 | 15:51
01:00
4 Rus son anda helikopterle kurtarıldı | Video 20.12.2022 | 16:08
04:39
02:14
Fabrikadaki patlamada yaralanan işçi hayata tutunamadı | Video 20.12.2022 | 15:46
00:42
00:31
00:29
Son Dakika: Kabataş'ta tramvay kazası! Yaralılar var | Video 20.12.2022 | 14:45
00:51
Antalya'da 48 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı | Video 20.12.2022 | 14:24
06:24
03:13
13:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Aralık 2022 Salı atv izle! | Video 20.12.2022 | 11:22
00:49
02:20
02:55
03:12
Eyüpsultan'da otomobillerden kurşun yağmuru: 1 ölü | Video 20.12.2022 | 08:34
01:23
24:03
00:16
02:27
Kartal'da virajı alamayan beton mikserinin devrildiği kaza kamerada | Video 19.12.2022 | 16:41
SULTANGAZİ'de işçi kıyafetleriyle sokağa gelerek bakım çalışması yapıyor gibi davranarak internet kablolarını çalan 4 kişi yakalandı
Olayın ardından çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, rögarın içinden çıkan kabloları kesenin Seçkin E. olduğunu tespit etti. Yakalanan Seçkin E., Sıddık B.'nin adını verdi. Olayı gerçekleştirmek için Hüseyin C.'ye ait aracı kullandıklarını söyleyen Seçkin E.'nin beyanından yola çıkan polis, Azerbaycan uyruklu Zaur S. olduğunu tespit ettiği diğer hırsızı da yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 4 şüpheli ?açıktan hırsızlık" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.