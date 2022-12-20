Sultangazi'de 'bakım yapıyoruz' diyerek internet kablolarını çalanlar yakalandı | Video

SULTANGAZİ'de işçi kıyafetleriyle sokağa gelerek bakım çalışması yapıyor gibi davranarak internet kablolarını çalan 4 kişi yakalandı

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde, yaklaşık iki hafta önce öğle saatlerinde işçi kıyafetleri giyen 4 kişi, sokaktaki rögar kapağını açarak merdiven yardımı ile içeriye girdi. Dubayı sokağa koyarak bakım çalışması süsü veren şüpheliler, yeraltından geçen internet kablolarını çaldı. Yaşanan olayın ardından mahalledeki 4 sokakta internet bağlantısı kesildi. Günlerdir interneti kesik olan mahalleli, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.Olayın ardından çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, rögarın içinden çıkan kabloları kesenin Seçkin E. olduğunu tespit etti. Yakalanan Seçkin E., Sıddık B.'nin adını verdi. Olayı gerçekleştirmek için Hüseyin C.'ye ait aracı kullandıklarını söyleyen Seçkin E.'nin beyanından yola çıkan polis, Azerbaycan uyruklu Zaur S. olduğunu tespit ettiği diğer hırsızı da yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 4 şüpheli ?açıktan hırsızlık" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.