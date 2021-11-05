Sultangazi'de binadaki patlama anı kamerada | Video

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Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katında oturan N.A. intihar amacıyla doğalgazı patlattı. Patlamada N.A. yaralanırken dairenin duvarları sokağa düşerek araçlara zarar verdi.
Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi 1288 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında oturan 25 yaşındaki N.A. doğalgaz açtıktan sonra patlamasını sağladı. Saat 12.45 sıralarındaki patlamada 25 yaşındaki N.A. yaralandı. Patlama sonucu dairenin duvarları sokağa düştü. Binada patlama sonrası ufak çaplı yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaralanan N.A. Bağcılar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.