Video Yaşam Sultangazi’de bir araç, durakta yolcu alan İETT Otobüsüne çarptı: 1’i ağır 3 yaralı | Video
Sultangazi’de bir araç, durakta yolcu alan İETT Otobüsüne çarptı: 1’i ağır 3 yaralı | Video

Sultangazi’de bir araç, durakta yolcu alan İETT Otobüsüne çarptı: 1’i ağır 3 yaralı | Video

13.05.2023 | 12:37

Sultangazi’de seyir halindeki araç duraktan yolcu alan İETT otobüsüne çarptı. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden uzaklaşırken, 3 aracın karıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde seyir halinde olan Abdussamet Bilgin idaresindeki otomobil, diğer aracın sıkıştırması sebebiyle Nevzat Sürücü yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç o esnada duraktan yolcu alan İETT otobüsüne çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Uğur Mumcu Bulvarı bir süre araç trafiğine kapatıldı. Kaza yapan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan bir diğer araç sürücüsünün ise kaza sonrası olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

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