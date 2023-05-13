Sultangazi’de bir araç, durakta yolcu alan İETT Otobüsüne çarptı: 1’i ağır 3 yaralı | Video
Sultangazi’de seyir halindeki araç duraktan yolcu alan İETT otobüsüne çarptı. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden uzaklaşırken, 3 aracın karıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle Uğur Mumcu Bulvarı bir süre araç trafiğine kapatıldı. Kaza yapan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan bir diğer araç sürücüsünün ise kaza sonrası olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.
Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.
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