Sultangazi'de bir kişi kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı! | Video
Sultangazi'de bir kişi kaldırımda yürüdüğü esnada motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar ise kaçarak uzaklaştı.
Olay sonrası polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:40
Sultangazi'de bir kişi kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı! | Video 29.08.2024 | 13:57
00:22
İki çocuk tarlada çıkan hortumun arasında kaldı: O anlar kamerada | Video 29.08.2024 | 13:57
07:25
00:37
Çorum'da genç kızı hastanelik eden maymun kamerada! 29.08.2024 | 12:59
02:03
SON DAKİKA: Sefaköy'de kaza yapan metrobüsün içinden görüntüler ortaya çıktı 29.08.2024 | 12:35
00:18
İzmir'de şiddet gören kadına kimse yardım etmedi! "Kimse yok mu?" 29.08.2024 | 11:40
03:40
Palet fabrikasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı | Video 29.08.2024 | 10:47
25:07
01:23
Gaziantep'te kına gecesine baskın anı kamerada! Damat hastanelik oldu! 29.08.2024 | 10:53
00:53
Çantayı çalan kapkaççılar kıskıvrak böyle yakalandı | Video 29.08.2024 | 10:34
00:35
00:37
01:39
Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 10 şüpheli yakalandı | Video 29.08.2024 | 10:10
00:28
00:28
06:35
Antalya'da kurşunu biten soyguncuyu kuyumcu çalışanları böyle darp etti! 29.08.2024 | 09:10
01:51
00:28
01:32
SON DAKİKA | Metrobüslerin çarpıştığı an kamerada! 29.08.2024 | 09:30
01:47
İstanbul'da Metrobüs kazası! 1' ağır 10 yaralı 29.08.2024 | 09:23