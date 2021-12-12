Video Yaşam Sultangazi'de bir kişi siteyi kundaklamaya çalıştı | Video
Sultangazi'de bir kişi siteyi kundaklamaya çalıştı | Video

Sultangazi'de bir kişi siteyi kundaklamaya çalıştı | Video

12.12.2021 | 12:36

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Sultangazi'de bir siteye gelen kişi, 7 katlı bloğun girişini ateşe vererek kaçtı. Yangını bina sakinleri söndürürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 08.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre siteye gelen bir kişi 9'uncu bloğun giriş katına, elindeki kolonyayı döktü. Bir süre sonra da çakmakla yakarak, olay yerinden hızla uzaklaştı. Hafta sonu olması dolayısıyla site sakinleri yangına uykuda yakalandı. Gelen kokular üzerine giriş katında oturan ev sahibi yangını fark ederek dışarı çıktı. Yangın, içeride bulunan ayakkabılıklara sıçramadan ev sahibi tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis konu ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yangının siteye gelen bir kişi tarafından çıkarıldığını tespit etti. Bunun üzerine site sakinleri, görüntüdeki kişiden şikayetçi oldular.

"AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI SÖYLENİYOR"
Yaşananları anlatan site sakinlerinden Muhammet Emin Aydın, "Binanın önüne girmiş, mazot dökmüş sanırım. Ondan sonra çok sürmedi. Bina sakinleri yangını söndürdü. Bina yanmış olsaydı çok sıkıntılı şeyler olabilirdi. Yapan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı söyleniyor" dedi.

O ANLAR KAMERADA
Öte yandan yaşananlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde ufak bidon olan kişinin siteye geldiği ve dış kapısı açık olan bloğa girdiği, kısa bir süre sonra çıktığı görülüyor. Bu sırada hareket halindeki bir aracı fark eden kişinin, fark edilmemek için park halindeki aracın yanında gizlendiği, aracın uzaklaşması üzerine yeniden bloğa girdiği ve bu sırada içinde sıvı madde olan elindeki bidonun kapağını açtığı kameraya yansıyor. Binanın önüne gelen kişinin çöktüğü ve bir süre sonra site içerisinde yangın çıktığı görülürken, kimliği belirsiz kişinin hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Yangın sonrası kişinin elindeki bidonun da boş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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