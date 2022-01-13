Sultangazi'de bisiklet hırsızlığı kamerada | Video

Sultangazi'de iki hırsızdan biri, bir binanın önündeki bisikleti çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, bisikletin sahibi Emre Yasin Filiz, “Cumhurbaşkanımızın hediyesi olan bisikletin benim için manevi değeri vardı” dedi.