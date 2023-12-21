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Sultangazi'de büfeye silahlı 3. saldırı kamerada | Video

Sultangazi'de büfeye silahlı 3. saldırı kamerada | Video

21.12.2023 | 10:52

Sultangazi’de bir büfeye 4 ay içerisinde 3. kez silahlı ve taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Büfenin sahibi Ramazan Karataş, "İlla burada birinin ölmesi mi gerekiyor ? Üçüncü sefer oluyor ama maalesef bir sonuç alınmadı, suçlular mahallede dolaşıyor" dedi.

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Esentepe Mahallesi 2851. sokaktaki büfeye yönelik son saldırı 6 Aralık Çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Karataş'ın işlettiği büfeye daha önce iki kez silahlı saldırı gerçekleştirildi. Son saldırıdan bir ay sonra ise şüpheliler, büfeye gelerek yemek yedi. Yemeklerini yedikten sonra iddiaya göre, kapalı olduğu saatte büfeye tekrar gelen şüpheliler, taş atarak Karataş'ın aracına ve büfeye zarar verdi. Bu sırada büfenin önünde oturan iki kişiyi kaldıran şüphelilerden biri, büfeye silahla ateş etmeye başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaştı. Şüphelilerin büfeyi taşladıkları ve silahla ateş ettiği ana ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

"BURADA BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR"
Büfenin sahibi Ramazan Karataş, "2-3 ay önce dükkanımıza gece bir silahlı saldırı yapıldı, dükkan kapalıyken. Emniyet geldi, olay yeri inceleme geldi. Karakola gittik ifade verdik. Bir ay sonra bu sefer de aracımı taşladılar ve ayrıca kepenklere dükkanıma zarar verdiler. Üçüncü saldırıda, iki arkadaş oturuyordu. Bunlara, 'Kalkın buradan, gidin buradan' dedikten sonra dükkânımı taradılar. İlla burada birinin ölmesi mi gerekiyor? Üçüncü sefer oluyor ama maalesef bir sonuç alınmadı, suçlular mahallede dolaşıyor. Karakolda bizzat şüphelilerin fotoğrafları gösterildi bana, bunlar mı dendi 'Evet' dedim. Bundan sonra ne diyeceğimi bilmiyorum artık" şeklinde konuştu.

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