Video Yaşam Sultangazi'de caddede patlatılan havai fişekler panik yarattı | Video
Sultangazi'de caddede patlatılan havai fişekler panik yarattı | Video

Sultangazi'de caddede patlatılan havai fişekler panik yarattı | Video

20.11.2023 | 10:33

Sultangazi'de caddede rastgele patlatılan havai fişekler korku ve paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ve motosiklet sürücüsünün yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 17.35 sıralarında Cebeci Mahallesi, Atatürk Bulvarı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir grup genç, arkadaşlarına doğumgünü sürprizi yapmak için havai fişek gösterisi hazırladı. Grup, arkadaşlarının bulunduğu kafenin önündeki kaldırıma yerleştirdikleri havai fişekleri ateşledi. Rastgele patlatılan havai fişekler paniğe neden oldu. Çevrede bulunanlar panikle kaçmaya başladı. Havai fişeklerin patlatılması sırasında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede havai fişeklerin patlatılması, çevredeki vatandaşların ve caddeden geçen motosiklet sürücüsünün panikle kaçtığı görülüyor.

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