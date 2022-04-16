Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar | Video

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SULTANGAZİ'de şoförünün frenlerinin tutmadığını iddia ettiği kumaş yüklü kamyon refüjden geçerek otomobili ezdi. Otomobilin içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için saniyelerle yarışıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
"FRENİ TUTMADI O ŞEKİLDE OLDU"
Kamyon şoförü Faruk Varol, "Kumaş yüklü kamyonla hareket halindeydim. Fren tutmadı." dedi.
Kazadan son anda kurtulan Gökhan Çelik, "Soldan bir kamyon geliyordu. Ben gaza bastım. Bana sürterek vurdu ama arkadaki arabanın üstüne düştü. Kıl payı kurtuldu. Gaza basarak kurtarmaya çalıştım." dedi.
Görgü tanığı Engin Özkaya, "Freni patlamış arabanın üstüne devrildi. Arabanın içinde bir kişi vardı çıkardılar. Karşı yoldan freni patlamış, kaldırımı geçerek aracın üstüne devrildi." ifadesini kullandı.
Kaza nedeniyle Lütfü Aykaç Bulvarı'nda yoğun trafik oluşurken araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.