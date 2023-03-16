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Sultangazi'de damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide böyle çarptı | Video

Sultangazi'de damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide böyle çarptı | Video

16.03.2023 | 14:12

Sultangazi’de seyir halinde ilerleyen hafriyat kamyonunun aniden açılan damperi üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır hasar alan üst geçit kapatıldı.

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Olay Salı günü saat 23.00 sıralarında Sultangazi 50.Yıl Mahallesi T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı 50. Yıl Baştabya İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde ilerleyen hafriyat kamyonun, damperi bilinmeyen bir nedenle aniden açıldı. Kamyon şoförü damperin açıldığından habersiz ilerlemeye devam ederken bir süre sonra kamyon damperi Baştabya Tramvay İstasyonu'nun yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle geçitte ağır hasar oluştu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri ağır hasar alan geçidin giriş ve çıkışlarına bariyer koyarak yaya geçişine kapattı.

Olayın yaşandığı an köprüden ses duyduğunu söyleyen Hüseyin Yurt, "Kamyonun damperi açıktı. Tam arabaya bineceğimiz sırada bir ses geldi. Sonra köprüden ses geldi, kamyonun damperi değmiş. 2 gün oldu daha sonra burayı çevirdiler. Bekliyoruz şu an tadilatta" şeklinde konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaşanan olayla ilgili "T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı 50. Yıl Baştabya İstasyonu üst geçidi damperli bir kamyonun verdiği ağır hasar nedeniyle yolcu geçişine kapatılmıştır. Tramvayımız, tamirat bitene kadar 50. Yıl Baştabya İstasyonu'nda durmayacaktır. İstanbulluların bilgisine" şeklinde paylaşımda bulundu.

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