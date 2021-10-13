Video Yaşam Sultangazi'de dehşet anları! 4 kişi bina önünde silahlı saldırıya uğradı | Video
Sultangazi'de dehşet anları! 4 kişi bina önünde silahlı saldırıya uğradı | Video

Sultangazi'de dehşet anları! 4 kişi bina önünde silahlı saldırıya uğradı | Video

13.10.2021 | 13:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultangazi’de dehşet anları! 4 kişi bina önünde silahlı saldırıya uğradı | Video 05:02
Sultangazi'de dehşet anları! 4 kişi bina önünde silahlı saldırıya uğradı | Video 13.10.2021 | 13:35
Esenler’de can pazarının görüntüsü ortaya çıktı | Video 03:41
Esenler'de can pazarının görüntüsü ortaya çıktı | Video 13.10.2021 | 13:35
TIR’a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 00:26
TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 13.10.2021 | 13:36
Yeşil reçete şebekesine operasyonda 26 gözaltı: Aralarında doktorlar da var | Video 04:48
Yeşil reçete şebekesine operasyonda 26 gözaltı: Aralarında doktorlar da var | Video 13.10.2021 | 12:44
Yangına müdahale eden itfaiye erleri ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 02:16
Yangına müdahale eden itfaiye erleri ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 13.10.2021 | 12:44
Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını barındıran Karabük’te sonbahar güzelliği | Video 02:14
Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını barındıran Karabük’te sonbahar güzelliği | Video 13.10.2021 | 12:44
İstanbul’da 1 buçuk ton fındık hırsızlığı kamerada | Video 01:38
İstanbul’da 1 buçuk ton fındık hırsızlığı kamerada | Video 13.10.2021 | 12:44
İstanbul’da otel çalışanını darp eden ABD’li turistin yeni görüntüleri ortaya çıktı 00:13
İstanbul'da otel çalışanını darp eden ABD'li turistin yeni görüntüleri ortaya çıktı 13.10.2021 | 12:14
Şanlıurfa’da doktora saldırmaya çalışan hasta yakını kamerada 00:15
Şanlıurfa'da doktora saldırmaya çalışan hasta yakını kamerada 13.10.2021 | 12:12
Büyükçekmece’de 1 buçuk ton fındık çaldılar! 01:38
Büyükçekmece'de 1 buçuk ton fındık çaldılar! 13.10.2021 | 12:05
Siirt’te sahte polislere operasyon: 3 gözaltı 01:08
Siirt'te sahte polislere operasyon: 3 gözaltı 13.10.2021 | 12:10
Köpek saldırısında keçileri öldü, belediye 5 tane hediye etti 00:49
Köpek saldırısında keçileri öldü, belediye 5 tane hediye etti 13.10.2021 | 11:45
Gözü gibi baktığı boğa 4’üncü kez şampiyon oldu 03:51
Gözü gibi baktığı boğa 4'üncü kez şampiyon oldu 13.10.2021 | 11:32
Antalya’da Rus ve İngilizlerin tekme tokat ’Kız arkadaş’ kavgası kamerada 02:30
Antalya'da Rus ve İngilizlerin tekme tokat 'Kız arkadaş' kavgası kamerada 13.10.2021 | 11:41
Bursa’da yangına müdahale eden itfaiye ’Türk Bayrağı’nı alevlerin arasından alıp, karşı binaya astı 01:40
Bursa'da yangına müdahale eden itfaiye 'Türk Bayrağı'nı alevlerin arasından alıp, karşı binaya astı 13.10.2021 | 09:23
Ümraniye’de İETT şoförü psikolojim bozuldu dedi, yolcuları indirmek istedi | Video 00:31
Ümraniye’de İETT şoförü psikolojim bozuldu dedi, yolcuları indirmek istedi | Video 13.10.2021 | 11:29
Feci kazada ölen Eymen’in en mutlu anlarını kendisini ezen halası paylaşmış | Video 01:03
Feci kazada ölen Eymen'in en mutlu anlarını kendisini ezen halası paylaşmış | Video 13.10.2021 | 11:19
Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı | Video 01:35
Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı | Video 13.10.2021 | 10:46
Diyarbakır’da ’ambalajsız et’ taşıma skandalı! 01:27
Diyarbakır’da 'ambalajsız et' taşıma skandalı! 13.10.2021 | 11:17
Boğularak öldü sanılan çocuğun katili yanındaki genç çıktı | Video 06:49
Boğularak öldü sanılan çocuğun katili yanındaki genç çıktı | Video 13.10.2021 | 10:43

Sultangazi'de akraba 4 kişi, yaşadıkları apartmanın önünde, bir otomobilden kurşun yağmuruna tutuldu. 3 kişinin bacaklarından yaralandığı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olduğu öğrenilen 4 kişi oturdukları sokağa otomobille gelerek bir süre sohbet etti. Apartmana girecekleri sırada, sokağın başında bekleyen başka otomobil yanlarına yaklaştı. Yanlarından geçen otomobilin arka koltuğunda oturan kişi, akrabalara, silahla peş peşe defalarca ateş etti. Açılan ateş sonucu 3 kişi bacaklarından yaralandı. Saldırganlar otomobille olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan aile yakınları dışarı çıktı. Yakınları gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdiler. 3 yaralı, özel bir araçla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA