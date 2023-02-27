Sultangazi'de dehşet anları kamerada: Park kavgası yüzünden komşusunu vurdu | Video

İstanbul Sultangazi'de iki komşu esnaf arasında çıkan park tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Oto yıkama işletmeciliği yapan şahıs, karşı komşusunu ve kayınçosunu silahla vurarak yaraladı. Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansırken, kısa sürede yakalanan saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.