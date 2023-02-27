Sultangazi'de dehşet anları kamerada: Park kavgası yüzünden komşusunu vurdu | Video
İstanbul Sultangazi'de iki komşu esnaf arasında çıkan park tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Oto yıkama işletmeciliği yapan şahıs, karşı komşusunu ve kayınçosunu silahla vurarak yaraladı. Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansırken, kısa sürede yakalanan saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:56
00:34
Batman'da yan baktı kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video 27.02.2023 | 16:41
02:23
01:49
Manavgat'ta 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 27.02.2023 | 14:57
02:56
04:43
00:05
02:18
00:17
Yol ortasına park ettikleri otomobil etrafında drift kamerada | Video 27.02.2023 | 14:26
04:21
07:50
00:51
5.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti kamerada | Video 27.02.2023 | 13:52
00:58
00:52
02:28
01:37
01:27
05:02
00:58
SON DAKİKA: Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! | Video 27.02.2023 | 12:16
00:59
“Konuşma” bahanesiyle alıp gasp etti! Kısa sürede yakaladılar | Video 27.02.2023 | 11:41