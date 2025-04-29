Video Yaşam Sultangazi'de düğün salonunda bıçaklı kavga! 2 yaralı, 3 gözaltı | Video
Sultangazi'de düğün salonunda bıçaklı kavga! 2 yaralı, 3 gözaltı | Video

Sultangazi'de düğün salonunda bıçaklı kavga! 2 yaralı, 3 gözaltı | Video

29.04.2025 | 11:22

Sultangazi'de bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin silahla tehdit suçundan da arandığı ortaya çıktı.

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Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında alkol alan Cuma S., Cebrail Ş. ve Kemal S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal S., yanında bulunan falçatayla Cuma S.'yi kolundan yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Cebrail Ş. de kolundan ve boynundan hafif şekilde yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, davetlilerin yardımıyla düğün salonunun yaklaşık 300 metre ilerisinde bulunan özel bir hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kalabalık nedeniyle takviye ekip isteyen polis, düğün salonunu kontrollü şekilde boşalttı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın şüphelisi Kemal S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü sırada, Cebrail Ş.'nin yakınları olduğu öğrenilen Şeref S. ve Uğur Ş. tarafından saldırıya uğramak istendi. Polis ekipleri iki kişiyi de gözaltına aldı.

ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sağlık kontrolünün ardından Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Kemal S.'nin yapılan Genel Bilgi Taramasında 'silahla tehdit' suçundan arandığı tespit edildi. Tedavileri tamamlanan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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