Sultangazi'de elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada | Video
Sultangazi'de 92 yaşındaki adamın kontağı açık bıraktığı elektrikli bisikleti, 3 genç tarafından çalındı.
OLAY ANI KAMERADA
Mehmet Öztürk'ün şikayetinin ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bisikleti çalan gençleri yakalamak için çalışmaları devam ederken, bisikletin çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 çocuğun sokakta yürüdüğü esnada fark ettikleri bisikleti devirerek kaçtıkları, ardından 3 gencin önce yerden kaldırdıkları bisikletin başında sohbet ettikleri, daha sonra ise kontağının açık olduğunu fark edince içlerinden birisinin bisikleti çalarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.
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