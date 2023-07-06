Video Yaşam Sultangazi'de elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada | Video
Sultangazi'de elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada | Video

Sultangazi'de elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada | Video

06.07.2023 | 13:40

Sultangazi'de 92 yaşındaki adamın kontağı açık bıraktığı elektrikli bisikleti, 3 genç tarafından çalındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 22 Haziran günü saat 15.30 sıralarında Uğurmumcu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Öztürk (92) günlük işlerinde kullandığı elektrikli bisikletini garaj kapısının önüne bıraktıktan sonra evine çıktı. Bir süre sonra sokaktan geçen 2 çocuk bisikletin yanına gitti. Çocuklardan birisi kontağı açık bırakılan elektrikli bisikletin gaz koluna dokunduğu esnada araç hareket ederek yola devrildi. Panikleyen çocuklar korkarak uzaklaşırken, daha sonra sokaktan geçen 3 genç devrilen elektrikli bisikleti kaldırmak istedi. Kaldırdıkları bisikletin başında bir süre sohbet ederek bekleyen gençlerden birisi de gaz koluna dokunduğu bisikletin hareket ettiğini fark edince önce sürükleyerek götürmeye çalıştı, daha sonra ise araca binerek olay yerinden ayrıldı. Diğer iki arkadaşı ise ters istikamete giderek bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra evinden çıkan Mehmet Öztürk, kaldırıma park ettiği elektrikli bisikletini bulamayınca izlediği güvenlik kamerası görüntülerinden aracının çalındığını fark ederek emniyete gidip şikayetçi oldu.

OLAY ANI KAMERADA
Mehmet Öztürk'ün şikayetinin ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bisikleti çalan gençleri yakalamak için çalışmaları devam ederken, bisikletin çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 çocuğun sokakta yürüdüğü esnada fark ettikleri bisikleti devirerek kaçtıkları, ardından 3 gencin önce yerden kaldırdıkları bisikletin başında sohbet ettikleri, daha sonra ise kontağının açık olduğunu fark edince içlerinden birisinin bisikleti çalarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

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