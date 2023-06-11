Sultangazi'de eşini ve kızını rehin aldı; polis silahla bacağından vurdu | Video
SULTANGAZİ'de iddiaya göre alkol aldıktan sonra 5 yaşındaki kızı ve eşi Öncü Özen'i bıçakla rehin alan Bilal Özen'i, polis bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Öncü Özen polise, 'Kocamı bırakın' diyerek tepki gösterdi. Bilal Özen'in vurulduktan sonra da polise direndiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ekipler, Bilal Özen'i etkisiz hale getirmeye çalışırken, rehin aldığı karısı Öncü Özen ise polisi engellemeye çalışarak 'Kocamı bırakın' diye bağırdı. Polis ekipleri, Özen'i bıçakla etrafa tehditler savurduğu sırada üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Bacağına 2 kurşun isabet eden Özen, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayın gören Muhammet Can, "Önce sesler geldi. Sonra yukarıdan aşağıya doğru sandalyeleri atmaya başladı. Sonra adam elindeki 2 tane bıçakla aşağı indi. Şurada arabanın önünde polis onu vurdu. Elinde 2 tane bıçak vardı. Birini düşürdü biriyle tehdit etmeye devam etti. Sonra polis bir anda üzerine atlayarak yakaladı" dedi.
Şüphelinin yaralı halde polise direndiği, eşinin ise polisi engellemeye çalıştığı o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Özen'in yaralı olduğu halde elindeki bıçağı bırakmayıp sağa sola koşturduğu, tehditler yağdırdığı, karısı Öncü Özen'in bağırdığı ve etkisiz hale getirilen şüphelinin ambulansa götürüldüğü anlar yer aldı.
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