Video Yaşam Sultangazi'de faciadan dönüldü: Beton mikseri İETT otobüsüne çarptı, 4 kişi yaralandı | Video
Sultangazi'de faciadan dönüldü: Beton mikseri İETT otobüsüne çarptı, 4 kişi yaralandı | Video

Sultangazi'de faciadan dönüldü: Beton mikseri İETT otobüsüne çarptı, 4 kişi yaralandı | Video

19.02.2024 | 16:33

Sultangazi'de yolcu almak için durağa yaklaşan İETT otobüsüne, arkadan gelen beton mikseri çarptı. Kazada beton mikseri şoförü ve otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Faciadan dönülen kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay saat 11.45 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Malkoçoğlu Mahallesi Mescidi Selam durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet Büyükkeskin yönetimindeki 34 GAD 137 plakalı beton mikseri, Mescidi Selam durağından yolcu almak için bekleyen 34 TN 1834 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Kazada mikser şoförü Muhammet Büyükkeskin ile otobüste bulunan Kübranur Ercan, Hüseyin Fişek ve Şehri Fişek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeni ile Eski Edirne Asfaltı trafiğe kapanırken, yolcular yürümek zorunda kaldı. Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaşanan olayı anlatan esnaf Ahmet Zorba, "Biz burada çalışıyorduk baktık güm diye bir ses geldi. Pencereden bakınca burası İETT durağı beton mikseri arkadan vurdu. Vurunca arkada oturanlar galiba yaralandı. Cam patladı. Kamyon şoförü de hafiften yaralandı. Burası İETT durağı olduğu için otobüs durdu. Beton mikseri otobüse vurdu. Biz de camdan bakınca gördük hemen yardıma koştuk" dedi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
4 kişinin yaralandığı olay anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yolcu almak için durağa yaklaşan İETT otobüsüne, arkadan gelen beton mikserinin çarptığı görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultangazi’de faciadan dönüldü: Beton mikseri İETT otobüsüne çarptı, 4 kişi yaralandı | Video 05:19
Sultangazi'de faciadan dönüldü: Beton mikseri İETT otobüsüne çarptı, 4 kişi yaralandı | Video 19.02.2024 | 16:33
Kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında mahkeme gerekçeli kararı açıkladı | Video 00:31
Kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında mahkeme gerekçeli kararı açıkladı | Video 19.02.2024 | 16:35
Kardeşini pompalı tüfekle saldırıda kaybetti, acil serviste doktora saldırdı! O anlar kamerada | Video 01:59
Kardeşini pompalı tüfekle saldırıda kaybetti, acil serviste doktora saldırdı! O anlar kamerada | Video 19.02.2024 | 15:35
Kutahya’da tefeci operasyonuna 9 gözaltı | Video 01:24
Kutahya’da tefeci operasyonuna 9 gözaltı | Video 19.02.2024 | 15:25
2 yıl önce ayrıldığı 2 çocuk annesi eşini, tabanca ile vurarak öldürdü! | Video 01:34
2 yıl önce ayrıldığı 2 çocuk annesi eşini, tabanca ile vurarak öldürdü! | Video 19.02.2024 | 14:16
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 66 gözaltı | Video 01:37
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 66 gözaltı | Video 19.02.2024 | 13:57
Çarptığı aracı tekmeledi, otomobille yolunu kesip tehdit etti! O anlar kamerada | Video 02:15
Çarptığı aracı tekmeledi, otomobille yolunu kesip tehdit etti! O anlar kamerada | Video 19.02.2024 | 13:06
Erva değilim, Esin’im demişti! Müge Anlı’da gerçekleri itiraf etti: Artık saklayacak bir şeyim kalmadı | Video 04:58
Erva değilim, Esin’im demişti! Müge Anlı’da gerçekleri itiraf etti: "Artık saklayacak bir şeyim kalmadı" | Video 19.02.2024 | 13:02
İstanbul’da DEAŞ’a para gönderen 7 şüpheli yakalandı | Video 01:16
İstanbul'da DEAŞ'a para gönderen 7 şüpheli yakalandı | Video 19.02.2024 | 12:06
Pendik’te polislere ateş açan firari saldırgan yakalandı | Video 08:52
Pendik'te polislere ateş açan firari saldırgan yakalandı | Video 19.02.2024 | 11:23
Konya’da suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama | Video 00:54
Konya'da suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama | Video 19.02.2024 | 11:23
İstanbul’da eski eşini 23 yerinden vuran cani kocaya film gibi operasyon | Video 04:33
İstanbul'da eski eşini 23 yerinden vuran cani kocaya film gibi operasyon | Video 19.02.2024 | 11:05
Hollanda’dan İstanbul’a gelen kadına hırsızlık şoku! O anlar kamerada | Video 00:48
Hollanda'dan İstanbul'a gelen kadına hırsızlık şoku! O anlar kamerada | Video 19.02.2024 | 11:10
İzmir’de 147 adrese eş zamanlı şafak baskını: 293 gözaltı | Video 00:45
İzmir'de 147 adrese eş zamanlı şafak baskını: 293 gözaltı | Video 19.02.2024 | 11:06
Sarıyer’de feci kaza: Çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı! 1’i ağır 2 yaralı | Video 01:18
Sarıyer'de feci kaza: Çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı! 1'i ağır 2 yaralı | Video 19.02.2024 | 10:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Şubat 2024 Pazartesi atv izle! | Video 05:26
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Şubat 2024 Pazartesi atv izle! | Video 19.02.2024 | 10:46
Tatvan’da araç çukura düştü: 3 yaralı | Video 00:35
Tatvan’da araç çukura düştü: 3 yaralı | Video 19.02.2024 | 10:43
Tokat’ta akıllara durgunluk veren yolculuk kamerada: 2 motosiklet üzerinde 8 kişi yolculuk yaptı | Video 00:20
Tokat'ta akıllara durgunluk veren yolculuk kamerada: 2 motosiklet üzerinde 8 kişi yolculuk yaptı | Video 19.02.2024 | 10:35
Jandarmadan ‘Zıpkın-1’ operasyonu | Video 00:28
Jandarmadan ‘Zıpkın-1’ operasyonu | Video 19.02.2024 | 10:31
Balıkesir’de trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 01:29
Balıkesir'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 19.02.2024 | 09:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA