Sultangazi'de faciadan dönüldü: Beton mikseri İETT otobüsüne çarptı, 4 kişi yaralandı | Video
Sultangazi'de yolcu almak için durağa yaklaşan İETT otobüsüne, arkadan gelen beton mikseri çarptı. Kazada beton mikseri şoförü ve otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Faciadan dönülen kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan olayı anlatan esnaf Ahmet Zorba, "Biz burada çalışıyorduk baktık güm diye bir ses geldi. Pencereden bakınca burası İETT durağı beton mikseri arkadan vurdu. Vurunca arkada oturanlar galiba yaralandı. Cam patladı. Kamyon şoförü de hafiften yaralandı. Burası İETT durağı olduğu için otobüs durdu. Beton mikseri otobüse vurdu. Biz de camdan bakınca gördük hemen yardıma koştuk" dedi.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
4 kişinin yaralandığı olay anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yolcu almak için durağa yaklaşan İETT otobüsüne, arkadan gelen beton mikserinin çarptığı görülüyor.
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