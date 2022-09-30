Sultangazi'de gaz kaçağı patlamaya neden oldu: 1 yaralı | Video

İstanbul Sultangazi'de bir çiğköftecide gaz kaçağı olan ocağın yakılması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki işyerinde meydana geldi. İddiaya göre imalathanede çalışan bir personel yemek pişirmek için ocağı yaktı. Ocağın gaz kaçırması nedeniyle patlama oldu. Patlama sonucunda bir çalışan kolundan hafif şekilde yaralanırken işyerinin camları ise kırılarak etrafa savruldu. Patlama nedeniyle işyerinde yangın çıktı. İçeride bulunanlar dışarı kaçarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına ilk olarak çevredeki esnaf ve vatandaşlar müdahale ederken olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını tamamen söndürerek binada duman tahliyesi yaptı. Öte yandan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştıklarını belirten Şevki Aksu isimli esnaf, "Ocakta yemek yapıyorlarmış gaz birikmiş alevler çıkınca da cam patlatmış. Cam düşünce biz de dışarıya atladık ve yangın başladı. Yangın tüplerini alıp müdahale ettik ve su ile müdahale ettik daha sonra da itfaiye yetişti'' dedi.