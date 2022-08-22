Sultangazi’de hafif ticari araç, dükkan ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü | Video
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Sultangazi’de kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir dükkanın önünde bulunan merdiven boşluğuna düştü. Dükkanla boşluk arasına sıkışan araç, vinç tarafından kaldırılırken, kazada yaralan olmadı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Dükkanla kaldırım arasına sıkışan ticari araç ise vinçle çıkarıldı. Daha sonra araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.