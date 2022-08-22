Video Yaşam Sultangazi’de hafif ticari araç, dükkan ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü | Video
Sultangazi’de hafif ticari araç, dükkan ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü | Video

Sultangazi’de hafif ticari araç, dükkan ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü | Video

22.08.2022 | 08:33

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Sultangazi’de kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir dükkanın önünde bulunan merdiven boşluğuna düştü. Dükkanla boşluk arasına sıkışan araç, vinç tarafından kaldırılırken, kazada yaralan olmadı.

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Kaza, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde saat 00.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan kavşağa geldiği esnada sürücünün hakimiyetinden çıkan hafif ticari araç dükkanla kaldırım arasındaki boşluğa düştü. Kazada aracın ön kısmı kaldırımla dükkan arasına sıkışırken, sürücü yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Dükkanla kaldırım arasına sıkışan ticari araç ise vinçle çıkarıldı. Daha sonra araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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