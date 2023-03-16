Sultangazi'de hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı! O anlar kamerada
SULTANGAZİ'de seyir halindeyken açılan hafriyat kamyonunun damperi, yaya üst geçidine çarptı. Ağır hasar gören üst geçit bariyerlerle yaya trafiğine kapatıldı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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