Sultangazi'de hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı! O anlar kamerada 16.03.2023 | 14:36 SULTANGAZİ'de seyir halindeyken açılan hafriyat kamyonunun damperi, yaya üst geçidine çarptı. Ağır hasar gören üst geçit bariyerlerle yaya trafiğine kapatıldı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde salı günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Gaziosmanpaşa istikametine ilerleyen hafriyat kamyonunun henüz bilinmeyen nedenle damperi açıldı. Şoför damperin açıldığından habersiz kamyonla ilerlemeyi sürdürürken, bir süre sonra kamyonun damperi Baştabya Tramvay durağında bulunan yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem geçitte hem de kamyonun damperinde hasar meydana geldi. Kazada şans eseri can kaybı veya yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak rapor tuttu. Olay yerine gelen belediye ekipleri, incelemenin ardından üst geçidin giriş ve çıkışlarına bariyer koyarak yaya trafiğine kapattı. Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, bariyerlerden atlayarak hayatlarını riske attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli ekipler de olay yerinde güvenlik önlemi alarak, yayaları en yakındaki üst geçide yönlendirdi. Üst geçide yerleştirilen bariyerden atlamaya çalışan bir kişinin hayatını tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevre esnafı Muhittin Erdoğdu, "Dün akşam 23.00 sıralarında bir tane damperli kamyon, üst geçide çarptı. Damperi açıkken çarptı. Dün gelen giden olmadı ama bugün geçidi kapattılar. Millet bir durak ileriden, bir durak geriden geçmek zorunda kalıyor" dedi.