Video Yaşam Sultangazi'de hırsızlar güvenlik kamerasını böyle çaldı | Video
Sultangazi'de hırsızlar güvenlik kamerasını böyle çaldı | Video

Sultangazi'de hırsızlar güvenlik kamerasını böyle çaldı | Video

05.10.2021 | 09:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Avcılar’daki İETT otobüsü kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti 03:28
İstanbul Avcılar'daki İETT otobüsü kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti 05.10.2021 | 10:35
Kardeşlerim 23. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Gerçekten aşık mı oldun bu kıza? 00:30
Kardeşlerim 23. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Gerçekten aşık mı oldun bu kıza?" 05.10.2021 | 12:01
Kalp Yarası 15. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Ölüyorum, görmüyor musun Ayşe? 00:30
Kalp Yarası 15. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Ölüyorum, görmüyor musun Ayşe?" 05.10.2021 | 11:51
Mehmet Ali Erbil’in attığı taciz mesajlarını ifşa eden Şarkıcı Ece Ronay’dan şok açıklamalar 02:59
Mehmet Ali Erbil'in attığı taciz mesajlarını ifşa eden Şarkıcı Ece Ronay'dan şok açıklamalar 05.10.2021 | 11:18
SON DAKİKA: Müge Anlı’da saplantılı aşk mektuplarına canlı yayında sert tepki Bir daha kimsenin karısına kızına... 14:54
SON DAKİKA: Müge Anlı'da saplantılı aşk mektuplarına canlı yayında sert tepki "Bir daha kimsenin karısına kızına..." 05.10.2021 | 11:01
Çifte silahıyla dehşet saçtı | Video 00:21
Çifte silahıyla dehşet saçtı | Video 05.10.2021 | 11:07
Müge Anlı canlı yayın izle: 5 Ekim 2021 Salı atv izle! Saplantılı aşk mektuplarındaki şok sözler Müge Anlı’da... 13:37
Müge Anlı canlı yayın izle: 5 Ekim 2021 Salı atv izle! Saplantılı aşk mektuplarındaki şok sözler Müge Anlı'da... 05.10.2021 | 10:37
İş yerinde kripto para üreten şüphelileri jandarma yakaladı | Video 01:45
İş yerinde kripto para üreten şüphelileri jandarma yakaladı | Video 05.10.2021 | 10:29
Bursa’da silah tacirlerine şafak operasyonu kamerada | Video 04:54
Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu kamerada | Video 05.10.2021 | 10:29
Metrobüste cep telefonu hırsızlığı kamerada | Video 01:23
Metrobüste cep telefonu hırsızlığı kamerada | Video 05.10.2021 | 10:29
Sultangazi’de hırsızlar güvenlik kamerasını böyle çaldı | Video 02:17
Sultangazi'de hırsızlar güvenlik kamerasını böyle çaldı | Video 05.10.2021 | 09:50
Bursa’da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı | Video 02:14
Bursa'da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı | Video 05.10.2021 | 09:36
Güngören’de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi | Video 03:53
Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi | Video 05.10.2021 | 09:04
Boş arsada tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu | Video 00:33
Boş arsada tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu | Video 05.10.2021 | 09:04
SON DAKİKA: İstanbul Ümraniye’de fabrika yangını 03:15
SON DAKİKA: İstanbul Ümraniye'de fabrika yangını 05.10.2021 | 09:08
İstanbul Güngören’de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi 02:24
İstanbul Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi 05.10.2021 | 09:08
Şehit kızı Zeynep’in ağlatan ödevi | Video 06:08
Şehit kızı Zeynep'in ağlatan ödevi | Video 05.10.2021 | 09:03
Bursa’da, boş arazide erkek cesedi bulundu 00:57
Bursa'da, boş arazide erkek cesedi bulundu 05.10.2021 | 09:08
Ümraniye’de iş yerinde patlama...O anlar kamerada | Video 03:34
Ümraniye’de iş yerinde patlama...O anlar kamerada | Video 04.10.2021 | 22:29
Meslek liseliler becerilerini köy okullarındaki miniklerle paylaştı | Video 15:13
Meslek liseliler becerilerini köy okullarındaki miniklerle paylaştı | Video 04.10.2021 | 18:28

Sultangazi’de hırsızlar elektrik direğine tırmanarak evin güvenlik kamerasını çaldı. Hırsızlar çaldıkları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz gün saat 03.45 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir evi gözüne kestiren iki hırsız, yüzlerine maske takarak evin bulunduğu bölgeye geldi. Evin güvenlik kamerası olduğunu fark eden hırsızlar, daha sonra karar değiştirerek biri gözcülük yaptı, diğeri ise elektrik direğine tırmanıp kamerayı yerinden çıkarıp çaldı. Yaşanan o anlar ise hırsızların çaldığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan Mehmet İris, "Gece saat 04.00 sıralarında uyandım ve kameraları kontrol ettiğimde bir tanesinin çalışmadığını gördüm. Hava yağışlıydı dışarı çıktım ve kameranın olduğu yere gittim ancak baktığımda kameralardan bir tanesinin yerinde olmadığını fark ettim daha sonra eve dönüp kayıtları izlediğimde iki kişinin kamerayı söküp çaldıklarını gördüm. Ne işlerine yarayacağını bilmiyorum ancak daha öncede yaşadığım bazı sıkıntılardan dolayı evimin her tarafına kamera takmıştım" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA