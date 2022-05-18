Sultangazi'de hortum paniği! O anlar kameraya yansıdı | Video

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SULTANGAZİ'de, kısa süreli hortum paniği yaşandı. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı. Benzer görüntüler dün akşam Ümraniye'de de yaşanmıştı.
Ümraniye'de de dün akşam saatlerine doğru küçük çapta hortum paniğe neden olmuştu.