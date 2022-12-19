Video Yaşam Sultangazi'de İETT otobüsleri yolda kaldı | Video
Sultangazi'de İETT otobüsleri yolda kaldı | Video

Sultangazi'de İETT otobüsleri yolda kaldı | Video

19.12.2022 | 12:44

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İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsü arızalanarak yolda kalırken, yolun kapanması nedeniyle sürücüler ara sokaklardan ilerledi. Bu sabah saatlerinde ise başka bir İETT otobüsünün yolda kalması nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

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Olay dün gece saat 23.30 sıralarında Uğurmumcu Mahallesi G Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle arıza yapıp yol ortasında kaldı. Araçlar yolun ortasından kalınca sürücüler ara sokaklardan ilerlemeye çalıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde otobüs yolda kalırken olay yerine çekicinin geldiği görülüyor. Bu sabah saatlerinde ise Cebeci Mahallesi'nde ise başka bir İETT otobüsü yolda kaldı. Bu nedenle araç kuyruğu oluştu.

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