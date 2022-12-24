Sultangazi'de İETT otobüsü ile hafif ticari araç kazası: 1 kişi sıkışarak yaralandı! O anlar kamerada | Video
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Sultangazi’de İETT otobüsü ile hafif ticari araç kazaya karıştı. Kaza sonucunda hafif ticari aracın içinde sıkışarak yaralanan vatandaş, itfaiye yardımı ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerde İETT otobüsünün yeşil ışıkta geçtiği esnada kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari bir araca çarptığı çarpışma sonrasında aracın savrularak karşı şeride geçtiği görüldü.