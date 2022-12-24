Video Yaşam Sultangazi'de İETT otobüsü ile hafif ticari araç kazası: 1 kişi sıkışarak yaralandı! O anlar kamerada | Video
Sultangazi'de İETT otobüsü ile hafif ticari araç kazası: 1 kişi sıkışarak yaralandı! O anlar kamerada | Video

Sultangazi'de İETT otobüsü ile hafif ticari araç kazası: 1 kişi sıkışarak yaralandı! O anlar kamerada | Video

24.12.2022 | 12:49

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Sultangazi’de İETT otobüsü ile hafif ticari araç kazaya karıştı. Kaza sonucunda hafif ticari aracın içinde sıkışarak yaralanan vatandaş, itfaiye yardımı ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Sultangazi Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir İETT otobüsü ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç savrularak yolun karşısına geçti. Araçta bulunan İbrahim Bozkurt isimli vatandaş araç içerisine sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralı vatandaş sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulans ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. kaza nedeni ile yolda trafik oluştu. Kaza sonrasında otobüste bulunan yolcular otobüsten indirildi. Bir müddet yol kenarında bekleyen yolcular güzergahtan geçen başka otobüslere aktarıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerde İETT otobüsünün yeşil ışıkta geçtiği esnada kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari bir araca çarptığı çarpışma sonrasında aracın savrularak karşı şeride geçtiği görüldü.

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