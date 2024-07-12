Sultangazi'de İETT otobüsünün TIR'a çarpması kamerada | Video

Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağında İETT otobüsü yol kenarına park edilen TIR'a arkadan çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen İETT otobüsü yol kenarına park edilen TIR'a arkadan çarpıyor. Kaza sırasında da TIR'ın üzerindeki bir kişinin olduğu ve düşmekten son anda kurtulduğu görülüyor.