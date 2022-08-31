Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Sultangazi'de İETT şoförü, "klima arızalı" diyerek yolcuları indirdi | Video 31.08.2022 | 09:39
01:29
Halk otobüsünde tekme tokat kavga! Birbirlerine girdiler | Video 31.08.2022 | 08:29
01:00
01:56
Kuzenini vurdu, verdiği ifade şoke etti: "Canım sıkıldı, vurdum" | Video 31.08.2022 | 08:17
01:55
Bursa’da çiftlikte bulunan restoranda yangın çıktı | Video 31.08.2022 | 08:16
00:47
İzmir'de metruk binada çökme meydana geldi | Video 31.08.2022 | 08:16
00:13
07:56
01:51
Jamaikalı milyarderin yüzen sarayı Bodrum’da | Video 30.08.2022 | 16:03
01:48
TEM Otoyolu savaş alanına döndü, 6 araç bir birine girdi: 8 yaralı | Video 30.08.2022 | 16:48
03:32
İzmir'de helikopter kalkış esnasında yan yattı | Video 30.08.2022 | 16:03
07:24
01:13
Cenaze töreninde kavga: 6 kişi silah ve bıçakla yaralandı | Video 30.08.2022 | 16:02
00:42
Soyguna böyle geldi! 3’ü de yakalandı | Video 30.08.2022 | 15:44
01:13
Cenaze töreninde kavga: 6 kişi silah ve bıçakla yaralandı | Video 30.08.2022 | 15:05
00:54
İmalathanesinde ele geçirdiler! Piyasa değeri 2 milyon lira… | Video 30.08.2022 | 15:31
05:23
TEKNOFEST 2022’de yerli ve milli uçaksavar şovu (PMT 12.7) 30.08.2022 | 15:15
01:08
14 yaşındaki çocuk 9. kat penceresinden 6. kata düştü | Video 30.08.2022 | 14:24
00:54
09:41
Müge Anlı SON BÖLÜM | 30 Ağustos 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 30.08.2022 | 12:10
Sultangazi'de İETT şoförü "araç arızalandı" diyerek yolcuları indirdi. İşlerine yetişmeye çalışan yolcuların tepkisi cep telefonu kamerasına yansıdı.