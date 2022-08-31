Sultangazi'de İETT şoförü, "klima arızalı" diyerek yolcuları indirdi | Video

Sultangazi'de İETT şoförü "araç arızalandı" diyerek yolcuları indirdi. İşlerine yetişmeye çalışan yolcuların tepkisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi - Eminönü seferini yapan bir İETT otobüsü şoförü iddiaya göre Malkoçoğlu durağına geldiği esnada otobüste bulunan yolculara aracın kliması çalışmıyor diyerek inmelerini istedi. Duruma şaşıran yolcular, şoförün ısrarı karşısında araçtan inmek zorunda kaldı. Onlarca yolcuyu araçtan indirdikten sonra yoluna devam eden şoför ve mağdur yolcular cep telefonu kamerası ile görüntülendi.