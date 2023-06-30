Sultangazi'de iki grup arasında yumruklu kavga kamerada | Video
SULTANGAZİ'de yaşanan kavgalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mavi Marmara Parkı'nda iki grup arasında çıkan kavgada taraflar yumruklarla birbirine saldırdı. Cebeci Mahallesi'ne ise maddi hasarlı trafik kazasının ardından başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.
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