Sultangazi'de ilginç hırsızlık kamerada: Tespih sallayarak nöbet tuttu | Video
Sultangazi'de 2 hırsızdan biri, bodrum kattaki bir eve girerken, suç ortağı ise merdiven başında tespih sallayarak nöbet tuttu. Evden 10 bin lira para, değerli eşyalar ve giysi çalınırken, hırsızın eve girmesi ve suç ortağının tespih sallayarak nöbet tutması kameraya yansıdı.
OLAY ANI KAMERADA
İki hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde hırsızlardan biri çıkışta tanınmamak için yüzünü gizlerken diğerinin ise gözcülük yaparken rahat tavırlar ile tespih salladığı görülüyor.
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